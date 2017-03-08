北韓幫大忙 美加速在韓部署薩德

載運「薩德」發射架與部分相關裝備的卡車6日晚抵達位於韓國京畿道的烏山空軍基地。（圖/美聯社）

美軍2015年在位於太平洋的威克島（Wake Island）上，成功進行了「薩德」反導系統的彈道飛彈攔截測試。（圖/美國飛彈防禦署）

自2006年北韓試射大浦洞2號飛彈以來，美國便計畫要在韓國部署「薩德」（THAAD）反導系統，但首爾基於政治考量，始終沒有給予肯定的回應。直到2016年北韓進行第4次核試，韓國總統朴槿惠親中態度轉變，同意部署「薩德」後，才有了進展。

而北韓6日連續試射4枚彈道飛彈，並表明是針對駐日美軍基地，以貫徹「報復意志」，回應韓美聯合軍演，更給了美國名正言順，加速部署「薩德」，以反制北韓核子與彈道飛彈測試等挑釁，維護區域安全與穩定的大好理由。

據韓國中央日報報導，有分析認為，川普政府會對部署「薩德」採取速戰速決的戰略，除了承受國會壓力，要求對平壤的挑釁斷然加以應對外，還考慮到韓國大選後可能出現變數。美國朝野十分擔心，若韓國憲法法院彈劾朴槿惠，進步黨政權上台，可能會延遲的「薩德」部署。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問車維德（Victor Cha）也表示，美國國防部長馬提斯（James Mattis）與國務卿提勒森（Rex Tillerson）在韓國會見了相關部門首長，至今氣氛良好，但若新政府上台，這些職位會不會換人做，那是個問題。而韓國國防安保論壇首席研究委員梁旭分析稱，在韓國當局最終做出彈劾朴槿惠的決定前，美國開始部署薩德，是打算生米煮成熟飯，讓部署無法被駁回。

美軍在太平洋飛彈試射場（Pacific Missile Range Facility）進行了「薩德」反導系統的飛彈攔截測試。（圖/洛克希德馬丁）

而華府外交消息靈通人士透露：「對於中國報復韓國企業的行為，美國私下予以警告，但中國仍不為所動。」分析認為，美國政府基於種種因素判斷，在這種情況下，還不如迅速部署薩德比較明智。

此外，據俄羅斯衛星網報導，《國防》雜誌主編柯洛琴科指出，華府利用北韓試射飛彈為藉口，是要加快在亞太地區全面部署美國戰區飛彈防禦系統。

專家認為，美國在亞太部署反導系統的最終目標，是要削弱中國的戰略核力量，並致力抵消俄羅斯太平洋艦隊海基戰略核力量的威懾。

柯洛琴科指出，可以預見的是，「薩德」不僅會在韓國部署，接著是日本，再下來極可能會在美國的亞太盟邦部署。甚至更進一步，美國將在各地部署擁有類似技戰術性能特點的「神盾戰鬥系統（Aegis combat system）的陸基版，這套系統擁有能摧毀洲際彈道飛彈的最新SM-3型反導飛彈。

柯洛琴科強調，中俄多次呼籲華府停止部署可能打破亞太戰略平衡的反導系統，但美國並未顧及兩國的立場，顯然中國將會發展戰略核力量加以回應。

(中時電子報)