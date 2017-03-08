程宇5度拒身心治療、罰款 議員籲修法加重罰則
通緝犯程宇涉嫌性侵殺害陳姓女模，引發社會關注。北市議員王威中今上午召開記者會指出，程宇曾與幼女發生性關係，依法他必須定期接受身心輔導治療，但3年間卻落跑5次，北市衛生局每次開罰1萬元，程宇擺爛不繳，政府也束手無策。他呼籲立法、司法單位重新檢視相關罰則，提高約束力，不要輕縱性侵犯。
王威中指出，程宇第一次犯案後，被評估須接受身心輔導治療，但短短三年間，他一共缺席5次，擺明不接受矯治，北市衛生局根據相關裁罰基準，每次罰1萬元，因罰則過輕又缺乏強制力，程宇一次也沒繳過罰款，就算移送地檢署起訴，大多是處拘役30天，最重也只盼一年以下徒刑，還可易科罰金。
他調閱資料更發現，北市統計到去年底共有420名性侵犯須接受輔導治療，其中卻有13％的人無故缺席，衛生局祭出罰單，犯人未繳被移送地檢署後，經統計竟有高達4成案件不予起訴，絲毫沒有約束力，才讓這群漏網之魚，成為治安的未爆蛋。
另外，王威中也說，原則上加害者必須定期向警察局登記報到，以進行後續追蹤，不過相關規定中，卻排除刑法227條初犯者，由於程宇當時是與未成年少女發生性關係，必須等到累犯才須向警察局登記報到，這種規定不盡合理，呼籲中央修改法條，不要因任何行政措施上的縱放，讓下個程宇出現。
衛生局醫管處副處長黃敬堯說，對於拒絕接受身心輔導的性侵犯，首次會開罰1萬元，未繳就移送地檢署，下次再重新做行政處份。不過罰則確實過輕，地方政府執行時強制力也不足，遇到很大的困難，希望中央能修法，以更嚴格的處份提高約束力。
北市婦幼警察隊偵查隊長袁雲岑則表示，加害人出獄後，需到婦幼警察隊報到，每半年也要到住所分局報到，另責成分局管區不定期查訪，目前北市登記報到案中，有2名未報到正在通緝中。
(中時)
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