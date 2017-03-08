「我的夢機場」 全國學生藝文展演在桃機登場
教育部推動「玩每機場」活動， 今年以「愛上美一天?我的夢機場」為名，即日起至4月5日在桃園國際機場第二航廈D區藝文展演空間展出全國學生藝文原創作品以及表演團隊以定點演出的方式，在機場帶給大家不一樣的動感體驗。
今年的展覽除結合「教育部文藝創作獎」、「全國學生美術比賽」、「全國學生圖畫書創作獎」等學生原創作品，更將「全國學生音樂比賽」優秀團隊的表演帶進桃園機場，提供國內外旅客視覺與聽覺的饗宴，使旅人能感受與體驗臺灣的在地美感，並向大眾展示推動藝術教育的成果。
教育部表示，這次展覽以台灣新一代師生的畫作與詩詞等藝術創作迎接往返台灣的旅人，同時呼應桃園機場公司「用心連接世界」的企業角色。
「愛上美一天?我的夢機場」活動，由教育部與交通部進行跨部會合作，由國立台灣藝術教育館及采盟股份有限公司共同協辦，讓桃園國際機場不僅是重要的交通樞紐，更是促進國民外交、文化傳遞者的重要場域。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。