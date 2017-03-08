「我的夢機場」，全國學生藝文展演在桃機登場

全國學生藝文展演在桃機舉行。（教育部提供）

教育部推動「玩每機場」活動， 今年以「愛上美一天?我的夢機場」為名，即日起至4月5日在桃園國際機場第二航廈D區藝文展演空間展出全國學生藝文原創作品以及表演團隊以定點演出的方式，在機場帶給大家不一樣的動感體驗。

今年的展覽除結合「教育部文藝創作獎」、「全國學生美術比賽」、「全國學生圖畫書創作獎」等學生原創作品，更將「全國學生音樂比賽」優秀團隊的表演帶進桃園機場，提供國內外旅客視覺與聽覺的饗宴，使旅人能感受與體驗臺灣的在地美感，並向大眾展示推動藝術教育的成果。

教育部表示，這次展覽以台灣新一代師生的畫作與詩詞等藝術創作迎接往返台灣的旅人，同時呼應桃園機場公司「用心連接世界」的企業角色。

「愛上美一天?我的夢機場」活動，由教育部與交通部進行跨部會合作，由國立台灣藝術教育館及采盟股份有限公司共同協辦，讓桃園國際機場不僅是重要的交通樞紐，更是促進國民外交、文化傳遞者的重要場域。

(中時)