婦女節 林佳龍贈花予東京都知事小池百合子
台中市長林佳龍8日在上午在東京都廳會見東京都知事小池百合子，為慶祝婦女節特致贈由台中產百合與文心蘭組成的花束，並邀她明年底重回台中，參與2018台中世界花博盛會。
林佳龍在會面開始前就準備一束花送給小池，祝她婦女節快樂，並邀請她重遊故地。小池則詢問了花博的舉辦時間，並回贈2020東京奧運的徽章。
小池表示，感謝林市長在去年他當選東京都知事時寄來賀詞，也特別感謝台中市在311大地震與熊本大地震時都投入大量資源協助。
她回憶說，台灣921大地震時，與一些國會議員前往台中災區，當時受損的日僑學校後來完成重建時，她又回到台中，在學校種下一棵櫻花樹，相信當時的小孩子與櫻花都會不斷成長，今後與台中也會有更密切的交流。
林佳龍還說，因為台中市2019年將舉辦由東亞奧林匹克委員會授權舉辦的東亞青運，而2020年東京也要舉辦奧運，台中市府盼學習東京都舉辦奧運在交通、環保上的規劃，作為2019東亞青奧的參考。
小池回應表示，很開心台灣不管在運動、食品或是花博都非常活躍，相信未來台灣這些方面都將扮演很重要角色。
她還開玩笑的說，在她所屬的池袋選區的飯店經常聽到台灣人講話，還會懷疑自己是否在日本？顯見到日本旅遊十分受台灣人的歡迎。東京都除都市外，還有11個主要海外島嶼，島上也種植一些花卉，並規畫巡迴各島的旅遊，盼未來有更多台中觀光客到日本旅遊。
(中時)
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