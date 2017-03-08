照顧實習生權益？勞動部：加強與教育部橫向聯繫

勞動部長林美珠8日在立法院備詢。（姚志平攝）

多位立委在8日社福及衛環委員會中針對技術生、實習生勞動權益，質疑勞動部、教育部權責畫分不清。勞動部長林美珠表示勞動契約當然會監督，但實習生仍需教育部照顧，她強調「沒有切割」，但橫向聯繫可以加強。

(中時)