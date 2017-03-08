虎科大中科院合作 推智慧機械產業化

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虎尾科技大學和國家中山科學院8日簽署合作意向書，朝智慧機械產業化、產業機械智慧化推進，打造台灣先進製造技術發展。圖右為虎科大校長覺文郁、左為國家中山科學研究院材料暨光電研究所長程一誠。中央社記者葉子綱攝 106年3月8日

虎尾科技大學和國家中山科學院今天簽署合作意向書，朝智慧機械產業化、產業機械智慧化推進，打造台灣先進製造技術發展。

虎科大校長覺文郁、國家中山科學研究院材料暨光電研究所長程一誠上午在虎科大簽約，建立策略聯盟夥伴關係，產學研三方相輔，配合政府政策推展智慧機械與智能化，帶動並提升產業競爭力。

覺文郁說，智慧機械產業化、產業機械智機化是工業4.0重要進程，結合虛實整合與製程複合的概念，期盼與中科院的策略聯盟，共同合作推動臺灣先進製造技術發展。

合作內容包括針對產業連結，合作安排相關人才培育的業師；回應產業需求，共同規劃人才培育的相關課程；推動聯合實驗室、研究生產學研究的協同執行。

程一誠表示，中科院在人才培育的關鍵課程，將提供虎尾科大學生實習，加速了解產業技術發展現況，攜手朝向智慧製造與機電整合技術領域的研發、共同指導研究生、建置聯合實驗室等。

覺文郁表示，虎科大與中部機械產業緊密連結，藉由與中科院材電所建立策略聯盟，期以加速協助產業推動產業智慧機械化的虛實整合、製程複合，讓產學研合作達到加乘效果，打造台灣製造業的產業新價值與新風貌。1060308

(中央社)