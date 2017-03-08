金正男案 大馬首相：不打算和北韓斷交

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北韓領導人金正恩異母兄長金正男在馬來西亞首都吉隆坡遇刺後，北韓和馬來西亞關係緊張，還相互下達旅遊禁令，但大馬首相納吉（Najib Razak）今天表示，不打算和北韓斷交。

金正男2月13日在吉隆坡國際機場遭暗殺引發的齟齬越演越烈，北韓昨天禁止馬來西亞公民離境，馬來西亞隨即還以顏色，採取類似舉動。

納吉今天告訴國會：「我們是對他們友好的國家。」1060308

(中央社)