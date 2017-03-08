李元簇辭世 國民黨哀悼

我要評比

中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，對於前副總統李元簇的辭世，深表哀悼。李元簇對於國家、國民黨的貢獻，國民黨給予最高肯定，會全力協助相關治喪事宜。

前副總統李元簇民國85年卸任後就搬遷至苗栗縣頭份市定居，平日深居簡出，不問政事，今天傳出他辭世消息，享壽94歲。

胡文琦受訪表示，對於李元簇全然的裸退，值得前總統李登輝深自反省、警惕，李登輝屢屢說出釣魚台主權是屬於日本人的這種背叛國家利益的說法，李登輝應該引以為借鏡。1060308

(中央社)