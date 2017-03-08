南韓：關注大陸反薩德 力爭損失降最低

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南韓經濟副總理兼企劃財政部長官柳一鎬今天表示，政府高度關注在中國大陸發生的一系列「限韓」情況，政府將透過經濟、外交手段，力爭把它對韓企和民眾帶來的損失降到最低。

南韓聯合新聞通訊社報導，柳一鎬今天在主持經濟工作部長級會議時，對於中國大陸反制南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）而採取的一系列「限韓令」和「禁韓遊」等措施，作出前述發言。

柳一鎬表示，政府密切關注近期發生的經貿領域問題，將擴大對金融市場的監控力道，必要時採取迅速果斷的應對措施。

據報導，對於目前南韓經濟狀況，柳一鎬指出，由於目前經濟內外不確定性日益增大，實現經濟可持續發展有一定難度。內需仍疲軟，美國升息預期升溫，導致國際金融市場前景難以預測。政府將致力推進提前執行財政預算，以及創造更多的就業機會。1060308

(中央社)