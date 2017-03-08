北韓銀行傳暗助發展核武 SWIFT下禁令

國際關注北韓當局利用金融操作漏洞暗助，以提升核武實力。「華爾街日報」報導，環球銀行金融電信協會（SWIFT）最近針對北韓多家國銀行庫發出服務禁令。

北韓不顧聯合國禁令頻頻試射飛彈，以及美國在南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，俗稱薩德），加上金正男遭殺害導致北韓與馬來西亞關係惡化，朝鮮半島緊張局勢升溫。

報導說，聯合國調查發現，儘管國際間對北韓實施制裁，但北韓依舊利用每日經手銀行間數十億美元匯款、位於比利時的環球銀行金融電信協會提供的服務進行交易。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）提供的金融網路是全世界大多數國際商務和銀行交易的命脈，華爾街日報獨家報導，一些受到制裁的國家，諸如近幾年的伊朗，在無法獲得SWIFT金融服務下，都被迫只能進行「以物易物」（barter trade）或走私活動。

根據聯合國調查報告顯示，雖然全球金融市場對北韓實施長期制裁，但北韓卻公然或持續透過其設在中國、東南亞和非洲等地企業從事交易。

已有不少美國會議員認為，SWIFT（The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）不顧國際禁令而與北韓維持交往恐已違反美國法律。美財政部去年即將北韓整個金融體系列認定為北韓首要洗錢機構。

華爾街日報指出，北韓數個被列為黑名單的銀行過去數年仍舊使用SWIFT交易系統服務，其中4家銀行主動退出，但仍有3家在2016年還在使用SWIFT系統。目前不明瞭這些列為黑名單銀行為何仍可繼續使用環球銀行金融電信協會的服務。

被聯合國揭發的3家銀行分別是Bank of East Land、朝鮮大成銀行（Korea Daesong Bank）、北韓KKBC銀行（Korea Kwangson Banking Corp.）。這些金融機構不是為北韓領導人金正恩管理秘密基金，就是曾涉及飛彈及大規模殺傷武器買賣，惡名在外。1060308

(中央社)