男子泡湯昏迷 送醫不治

我要評比

台中市一名年約70歲男子在泡湯時突然昏迷，失去意識，飯店人員對他施行CPR等急救措施，台中市消防局表示，到場時男子已無生命跡象。

台中市消防局表示，今天上午7時接獲民眾通報，一名男子在泡湯中突然身體不適，昏迷無意識，飯店人員緊急為他施行急救措施。

消防人員指出，救護人員到場時，已測不到該男子的生命跡象，緊急處置後送醫急救。

醫院表示，患者在到院前，已無生命跡象，經急救後宣告不治。

台中市警方著手調查死因。1060308

(中央社)