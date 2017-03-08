關心婦女權益 藍黨團將提近30項相關法案

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，國民黨立委非常關心婦女同胞的權益，本會期會提出高達近30項與婦女權益有關的法案。期待不分朝野，一起為婦女的「確幸」打拚。

今天是三八婦女節，王育敏率領國民黨的女性立委一同召開記者會，除了祝福全國的女性同胞外，也宣告本會期針對在婦女的權益上，所要推動的法案。王育敏指出，這會期會提出高達將近30項的法案，都是與婦女權益有關的。

王育敏表示，特別是婦女的人身安全還是持續亮起紅燈，最近幾起性侵案件都讓人看了非常不捨，所以如何建構對婦女更友善安全的環境，這是國民黨團全體會努力的目標。所以這會期將提出一個防止跟蹤騷擾的法案，就是要進一步確保婦女朋友的安全。

王育敏說，除了安全的議題外，很重要的是要給婦女朋友一個友善的環境，所以目前許多立委也都提出了友善婦女的法案，包括積極推動的家庭照顧假、增加產假等，這都是大家持續努力的目標。

國民黨立委盧秀燕說，現在在立法院待審、希望政府列為優先法案的，都是重要的婦女政策與法案，包括爭取產假由8週增加為12週。她指出，國家已經多年沒修產假，現在8週是全世界最落後的國家。

國民黨立委張麗善則表示，在友善婦女環境中，她將提出修法，讓未來100人以上的公司，一定要有哺乳室，希望未來立法通過後，能夠全面啟動，來保障所有婦女的權益。1060308

(中央社)