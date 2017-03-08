關心婦女權益 藍黨團將提近30項相關法案
國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，國民黨立委非常關心婦女同胞的權益，本會期會提出高達近30項與婦女權益有關的法案。期待不分朝野，一起為婦女的「確幸」打拚。
今天是三八婦女節，王育敏率領國民黨的女性立委一同召開記者會，除了祝福全國的女性同胞外，也宣告本會期針對在婦女的權益上，所要推動的法案。王育敏指出，這會期會提出高達將近30項的法案，都是與婦女權益有關的。
王育敏表示，特別是婦女的人身安全還是持續亮起紅燈，最近幾起性侵案件都讓人看了非常不捨，所以如何建構對婦女更友善安全的環境，這是國民黨團全體會努力的目標。所以這會期將提出一個防止跟蹤騷擾的法案，就是要進一步確保婦女朋友的安全。
王育敏說，除了安全的議題外，很重要的是要給婦女朋友一個友善的環境，所以目前許多立委也都提出了友善婦女的法案，包括積極推動的家庭照顧假、增加產假等，這都是大家持續努力的目標。
國民黨立委盧秀燕說，現在在立法院待審、希望政府列為優先法案的，都是重要的婦女政策與法案，包括爭取產假由8週增加為12週。她指出，國家已經多年沒修產假，現在8週是全世界最落後的國家。
國民黨立委張麗善則表示，在友善婦女環境中，她將提出修法，讓未來100人以上的公司，一定要有哺乳室，希望未來立法通過後，能夠全面啟動，來保障所有婦女的權益。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。