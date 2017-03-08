王毅：北韓核武與美韓軍演 應同時剎車
中國大陸外交部長王毅今天就朝鮮半島問題表示，北韓執意開發核武，南韓與美國則舉行大規模軍演，就像兩組加速列車、互不相讓，當務之急是要「亮起紅燈、同時剎車」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請王毅說明中國大陸外交政策和對外關係議題。根據大陸中央電視台直播，王毅在回答有關朝鮮半島問題時，作上述表示。
他說，朝鮮半島局勢目前呈現新一輪的緊張，北韓執意推動核武開發，最近又試射4枚彈道飛彈。同時，美國與南韓也進行超大規模的軍事演習，持續加大對北韓的軍事壓力。就像兩組不斷加速的列車，互不相讓。
王毅說，「難道雙方都做好了迎頭相撞的準備嗎？當務之急要做的就是亮起紅燈、同時剎車。」
王毅表示，中國大陸建議，北韓應暫停核武活動，美韓也暫停大規模軍演，透過「雙暫停」擺脫目前的安全困境，並使各方重新回到談判桌前。之後，按照「雙軌並進」思路，將實現半島無核化和建立半島和平機制結合起來。
他指出，中國大陸是解決朝鮮半島核問題不可或缺的重要一方。關於解決核問題，中國大陸始終堅持半島無核化目標，堅持維護半島穩定，堅持和平解決方式。
王毅表示，中國大陸為推進六方會談傾注全力，也為制定和執行聯合國安理會決議做出貢獻。中國大陸仍然願意做一名「扳道工」，把半島核問題扳回到談判解決的軌道。1060308
(中央社)
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