本年度前5月 宏都拉斯咖啡出口佳

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官方消息指出，2016-2017收成年度前5個月，宏都拉斯咖啡出口總值達到4億5137萬美元，與上個年度同期相比，成長了52.5%，在量的方面成長28.8%。

根據宏都拉斯咖啡協會（Ihcafe）的報告，自去年10月1日至今年2月28日，宏國總共出口309萬公擔的咖啡，上個年度同期的出口量僅240萬公擔。

Ihcafe報告指出，國際價格上漲是宏都拉斯咖啡總值大幅成長的主因。咖啡是宏國主要出口產品之一。

報告中說明，本年度前5個月，咖啡的國際價格已達到平均每公擔145.75美元，而2015-2016年度的咖啡均價僅為125.07美元。

Ihcafe提供的數據顯示，德國、美國和比利時是上述期間宏都拉斯咖啡的主要進口國，3國進口量占宏總出口量的68.17%。

宏都拉斯預估將於9月底結束的本收成年度，出口總量達900萬公擔的咖啡，並為國家賺進總額15億美元的外匯。1060308

(中央社)