本年度前5月 宏都拉斯咖啡出口佳
官方消息指出，2016-2017收成年度前5個月，宏都拉斯咖啡出口總值達到4億5137萬美元，與上個年度同期相比，成長了52.5%，在量的方面成長28.8%。
根據宏都拉斯咖啡協會（Ihcafe）的報告，自去年10月1日至今年2月28日，宏國總共出口309萬公擔的咖啡，上個年度同期的出口量僅240萬公擔。
Ihcafe報告指出，國際價格上漲是宏都拉斯咖啡總值大幅成長的主因。咖啡是宏國主要出口產品之一。
報告中說明，本年度前5個月，咖啡的國際價格已達到平均每公擔145.75美元，而2015-2016年度的咖啡均價僅為125.07美元。
Ihcafe提供的數據顯示，德國、美國和比利時是上述期間宏都拉斯咖啡的主要進口國，3國進口量占宏總出口量的68.17%。
宏都拉斯預估將於9月底結束的本收成年度，出口總量達900萬公擔的咖啡，並為國家賺進總額15億美元的外匯。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。