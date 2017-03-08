調查：性別性傾向就業歧視 明顯減少

勞動部今天公布相關調查顯示，職場性別歧視及性傾向歧視，3年來明顯減少，尤其以勞工的性傾向或是否跨性別來考量工作分配的事業單位，從102年的17.5%，降到105年的9.9%。

為了了解性別工作平等法實施成效及受僱者在職場就業平等實況，勞動部在105年9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，分別辦理「僱用管理就業平等概況調查」、「工作場所就業平等概況調查」，回收有效樣本事業單位3108份、受僱者4111份。

根據調查結果，105年有9.9%的事業單位會在工作分配時考量跨性別或性傾向，較102年的17.5%還要低。至於會考量勞工性別來分配工作的事業單位，在105年時有20.5%，也較102年的27.9%還要低。

進一步分析就業歧視，勞動部說，受僱者最近一年在職場上遭受就業歧視情形，兩性均以「年齡」的因素居多。

職場性騷擾部分，勞動部指出，調查中顯示有9成7的受僱者最近一年在工作場所未遭受性騷擾。女性受僱者有遭受性騷擾比例占3.5%，其中加害者以客戶或同事為最多，其次則是上司。

勞動部也表示，事業單位對於大部分母性保護相關假別的同意比率達到9成以上，其中以「產假」占94.7%最高，「安胎休養」占91.8%，「流產假」占91.7%。1060308

(中央社)