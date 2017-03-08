國艦國造 海巡署長：艦艇幾乎都是台灣製

我要評比

蔡政府推動國艦國造政策，海巡署長李仲威今天到立法院內政委員會列席報告備詢時表示，海巡艦艇除少部分，幾乎都是台灣製，對國內廠商很肯定，未來新艦艇也會朝這目標努力。

海巡署長李仲威今天報告備詢時，包括吳琪銘、賴瑞隆等多名立委輪番上台，重點鎖定在國艦國造議題，有人擔心台南艦海損問題再現，有人則對國內廠商製造能力抱持疑慮。

李仲威表示，其實大部分海巡艦艇都是國產，對國內廠商能力沒有懷疑，但對設計、建造及後續維修等問題，仍會研議出更好的方式，像是縮短維修時間，加強艦艇耐用度等。

李仲威指出，配合國艦國造政策，提出籌建海巡艦艇前瞻計畫，包括興建各式功能艦、旋翼型無人飛行載具及紅外線熱影像系統等子計畫，未來新艦艇正式使用後，也會汰換較老舊艦艇，同時補進人力。1060308

(中央社)