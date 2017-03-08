強化性別平等 總統：經濟賦權是第一步

總統蔡英文（左2）8日在松山文化創意園區出席「女子時代，女力『耀』進，創新經濟的『好』時代」國際婦女節慶祝活動時表示，女性婚後為了照顧家庭，30歲過後勞動參與率明顯下降，強調性別平等第一步是經濟賦權，呼籲企業能優先考慮能力而非性別。中央社記者裴禛攝 106年3月8日

蔡英文總統今出席婦女節活動時表示，女性婚後為了照顧家庭，30歲過後勞動參與率明顯下降，強調性別平等第一步是經濟賦權，呼籲企業能優先考慮能力而非性別。

衛福部今天舉辦106年慶祝國際婦女節「女子時代－女力耀進，創新經濟的『好』時代」慶祝活動，衛福部長陳時中致詞時表示，根據統計，全台女性企業家比例已超過3成，顯現社會在進步，最大的進步就是選出女性總統。

陳時中說，性別平等是社會最大原動力，但仍缺乏行動面，未來如何做、如何讓女性帶另走出女性一片天，仍是努力目標。

「祝全國女性婦女節快樂。」總統蔡英文致詞時表示，婦女節最早起源與女性勞工追求尊嚴有關，婦女運動先驅們很早就意識到，爭取女性經濟自主是爭取性別平等的第一步，也是最重要的一步，透過經濟賦權，不僅能打通就業與創業路，也能打破性別刻板印象，讓外界知道女性能做出得貢獻，可以超乎傳統想像。

蔡總統說，現階段台灣女性力量仍然受到壓抑，最明顯指標是婦女的勞動參與率，一旦步入30歲就開始下降，過去照顧家庭的責任常落在女性身上，導致很多女性婚後必須離開職場，也就回不來了，這樣對女性並不公平，也是國家損失。

不過，蔡總統也坦言，婦女婚後要回到職場，必須先排除就業障礙，例如家庭需要有人來照顧，讓夫妻雙方都能無後顧之憂打拼，未來會整合相關資源朝這方面努力。

蔡總統說，去年已完成「性別工作平等法」修正，凡100人以上公司須提供托育設施，對於有意願設置的公司，勞動部也放寬相關補助；此外，立法院托育中心已經開始營運，也收托其他機構的孩子，希望所有企業都能致力建立友善家庭職場環境。

總統說，企業幫員工照顧小孩就是提升企業生產力，盼企業能優先考慮能力而非性別，目前政府也在推動長照2.0及幼兒教保公共化，婦女就算真的必須暫時離開職場，也會提供津貼、媒合、訓練等，讓已婚婦女重回職場，開啟下一段人生，她強調，性別平等是一個長期浩大的工程，有待每個領域的人一起努力。1060308

(中央社)