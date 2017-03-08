李元簇辭世 馬英九至感哀慟

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前總統馬英九辦公室今天表示，前副總統李元簇辭世，馬英九至感哀慟，因目前人在國外，已指派前總統府副秘書長熊光華趕到苗栗慰問家屬，返國後也將親往致哀。

前副總統李元簇民國85年卸任後就搬遷至苗栗縣頭份市定居，平日深居簡出，不問政事，今天傳出他辭世消息，享壽94歲。

馬英九目前人正在美國訪問，對於李元簇過世，透過辦公室表達哀慟；馬英九預計3月11日清晨返台。1060308

(中央社)