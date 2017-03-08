台中市長林佳龍（左）特別以台中市農民種植的文心蘭和百合花卉，製作成花束送給東京都知事小池百合子，表達台日友誼的心意。（盧金足攝）

台中市長林佳龍率團到日本展開行銷農業及招商之行，特別拜會東京都知事小池百合子。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）與東京都知事小池百合子相見歡，盼一同打造環保國際賽事。（盧金足攝）

林佳龍會見東京都知事小池，盼一起打造環保國際賽事

台中市長林佳龍今天（8日）上午會見東京都知事小池百合子，盼一起打造環保國際賽事，今天適值國際婦女節，林佳龍特別贈送來自台中文心蘭和百合花設計的花束，小池表示，1991年台灣921大地震時，她曾到台中災區，在日本人學校重建後，親自種下一棵櫻花，林佳龍也邀小池到台中參加台中世界花博。

「謝謝！好美麗！」小池對台中市種出來的文心蘭和百合驚艷，歡迎林佳龍來東訪招商及市政考察，小池說，台灣發生921大地震時，她和國會議員到台灣賑災，當時日本也提供臨時組合屋。

小池表示，由於當時台中有日本人學校教室倒塌，復建落成時，她到台中見證學校成功重建，種下1棵櫻花樹，經過15年，這棵櫻花樹應該已隨台中這座城市更一步成長。

林佳龍說，小池知事對台中的幫助，正如同東日本發生311大地震時，台灣感同身受，台灣和日本如兄弟姊妹情誼，也推崇小池對政治的貢獻和卓越領導力，力邀小池到台中參加台中世界花博，重返舊地，來探訪更美麗的台中。

林佳龍表示，東京都將於2020舉辦奧運，台中市也將於2019舉辦東亞青奧，都是國際奧運體系的賽事，特別是東京奧運重視環保，也與東亞青奧「young&Green」主軸不謀而合，林佳龍此行將此交流，盼未來雙方能建立對話窗口，獲得寶貴的賽事經驗，讓台中與東京關係更加緊密。

小池說，很開心台灣不管在運動、食品或是花博都非常活躍，相信未來台灣這些方面都將扮演很重要角色，她也開玩笑的說，在他池袋選區，經常都會在飯店中聽到台灣人在講話，還會疑惑是否在日本？顯見到日本旅遊十分受台灣人的歡迎。

她強調，東京都除都市外，還有11個主要的海外島嶼，目前也在島上種植一些花卉，並規畫巡迴各島的旅遊，盼未來有更多台中觀光客到日本旅遊。

全球關注的領導人小池百合子，在2016年以近300萬票當選為東京都第20任知事，2002曾在小泉純一郎內閣任內擔任環境大臣，接著也在安倍晉三內閣任內擔任防衛大臣，為日本首位女性防衛大臣與東京都知事，由於過去的經歷，讓他耕耘環境保護運動，並藉由賽事推動環保策略與措施，東京奧運將向民眾募集舊的電子產品，並從中提取金屬製作獎牌，即為歷年奧運創舉。

林佳龍率團到日本展開行銷農業及招商之行，特別安排這場拜會東京都廳之行，台中市府經發局長呂曜志、觀旅局長陳盛山、農業局長王俊雄、新聞局長卓冠廷及秘書處長李如芳等人一起出席。

(中時)