鬼鬼喊話「他一定不會拒絕我」 周湯豪真的say yes了！

周湯豪暖心回應鬼鬼邀約，答應幫她製作下一張新專輯。(取材自鬼鬼、周湯豪臉書)

日前簽約韓國經紀公司、以新藝名GEMMA在韓出道的鬼鬼，和男歌手周湯豪相識10年，感情好到不行，甚至被眾粉絲敲碗勸交往組成「鬼湯CP」，昨天鬼鬼出席活動，也向好友喊話，表示他的〈帥到分手〉紅到變國民歌曲，反倒自己的〈Sugar Rush〉還好而已，當場喊話要好友幫她製作新專輯，還信誓旦旦說：「他一定不會拒絕我，雖然他會一直念一直念」，而不愧是「超級好朋友」，周湯豪立刻回應啦！

日前才因唱片市場不景氣，感嘆po文「不知道還有沒有機會可以唱歌給你們聽」的鬼鬼，成為「一片歌手」的機率大幅降低了，因為好友周湯豪對她「Say Yes」，回應她的邀請，在臉書秀出自製的鬼鬼P圖，說道：「對啦，我就愛唸...我知道我知道」，反問鬼鬼不是才剛發完專輯，竟就開始橋新作「通告」。

但說歸說，周湯豪仍允諾：「我都快爆肝了，我說到會做到，你下張專輯一定幫你製作啦」，還說自己正還其他歌手的歌債，但是「鬼鬼吳映潔，一定幫你弄一首超帥的」，讓粉絲聽了既感動又期待，鬼鬼事後搞笑回應：「即使帥歌還沒生出來，但先以公主抱為感謝」，也回敬一張P圖，讓粉絲們大讚他們真的超可愛。

(中時電子報)