鬼鬼喊話「他一定不會拒絕我」 周湯豪真的say yes了！
日前簽約韓國經紀公司、以新藝名GEMMA在韓出道的鬼鬼，和男歌手周湯豪相識10年，感情好到不行，甚至被眾粉絲敲碗勸交往組成「鬼湯CP」，昨天鬼鬼出席活動，也向好友喊話，表示他的〈帥到分手〉紅到變國民歌曲，反倒自己的〈Sugar Rush〉還好而已，當場喊話要好友幫她製作新專輯，還信誓旦旦說：「他一定不會拒絕我，雖然他會一直念一直念」，而不愧是「超級好朋友」，周湯豪立刻回應啦！
日前才因唱片市場不景氣，感嘆po文「不知道還有沒有機會可以唱歌給你們聽」的鬼鬼，成為「一片歌手」的機率大幅降低了，因為好友周湯豪對她「Say Yes」，回應她的邀請，在臉書秀出自製的鬼鬼P圖，說道：「對啦，我就愛唸...我知道我知道」，反問鬼鬼不是才剛發完專輯，竟就開始橋新作「通告」。
但說歸說，周湯豪仍允諾：「我都快爆肝了，我說到會做到，你下張專輯一定幫你製作啦」，還說自己正還其他歌手的歌債，但是「鬼鬼吳映潔，一定幫你弄一首超帥的」，讓粉絲聽了既感動又期待，鬼鬼事後搞笑回應：「即使帥歌還沒生出來，但先以公主抱為感謝」，也回敬一張P圖，讓粉絲們大讚他們真的超可愛。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。