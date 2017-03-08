花蓮失蹤消防隊員搜救第五日 今傳搜救人員落水

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民間磐石救難隊人員今早在萬榮鄉恰堪溪、初見溪交會處過溪，隊員孫宏新遭到湍急水流沖走。（張祈攝）

失蹤消防隊員搜救第五日，上午民間磐石救難隊人員不幸落水。（張祈翻攝）

遭大水沖走的孫姓搜救隊員，由直升機吊掛後送往醫院急救。（張祈翻攝）

台北市消防局消防員李盈勳，日前攀登花蓮南二子山失蹤，今日搜救進入第5天，上午民間磐石救難隊人員在萬榮鄉恰堪溪、初見溪交會處過溪，隊員孫宏新遭到湍急水流沖走，最後在壽豐溪下游5公里處尋獲孫男，送醫時已無呼吸心跳。

消防局表示，孫男約為10點半左右落水，花蓮空勤總隊直升機進行空偵，花蓮消防局出動鳳林、壽豐、花蓮、吉安、仁里各分隊人力深入恰堪溪流域進行攔截，11時03分發現孫員的黃色背包，11時30分在壽豐溪下游5公里處尋獲已無呼吸心跳的孫男，目前正送往鳳林榮民醫院搶救。

(中時)