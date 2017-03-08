NBA》超級經紀人接掌湖人總管 布萊恩雙手贊成

湖人任用布萊恩的經紀人佩林卡為球團總管，布萊恩舉雙手贊成。(美聯社資料照)

根據美國媒體報導，湖人在8日對外宣布任用布萊恩、哈登與杜蘭特等人的經紀人佩林卡為球團新任總管，對此布萊恩不但雙手贊成，而且還預祝佩林卡能夠帶領湖人重返榮耀。

佩林卡可說是一位超級經紀人，他的旗下不但擁有最出名的布萊恩，還曾有火箭哈登、勇士杜蘭特、伊戈達拉、波許與布瑟等名將。

這是「魔術」強森上任後發布的第一個人事命令，布萊恩在推特上表示，沒有人會比佩林卡更了解籃球事務了，預祝他能在湖人再創事業新巔峰。

佩林卡強調，湖人是全世界最有榮譽傳統的籃球隊，很榮幸能加入這個團隊，有信心在與珍妮巴斯、強森與總教練華頓的攜手合作下帶領湖人找回昔日榮耀。

(中時電子報)