NBA》超級經紀人接掌湖人總管 布萊恩雙手贊成
根據美國媒體報導，湖人在8日對外宣布任用布萊恩、哈登與杜蘭特等人的經紀人佩林卡為球團新任總管，對此布萊恩不但雙手贊成，而且還預祝佩林卡能夠帶領湖人重返榮耀。
佩林卡可說是一位超級經紀人，他的旗下不但擁有最出名的布萊恩，還曾有火箭哈登、勇士杜蘭特、伊戈達拉、波許與布瑟等名將。
這是「魔術」強森上任後發布的第一個人事命令，布萊恩在推特上表示，沒有人會比佩林卡更了解籃球事務了，預祝他能在湖人再創事業新巔峰。
佩林卡強調，湖人是全世界最有榮譽傳統的籃球隊，很榮幸能加入這個團隊，有信心在與珍妮巴斯、強森與總教練華頓的攜手合作下帶領湖人找回昔日榮耀。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。