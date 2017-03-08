高巿警透天厝垂降 破賜哥電信詐騙機房
綽號「賜哥」王姓男子自組電信詐騙機房，以假檢警、信用卡遭盜刷等手法行騙大陸民眾，高巿警刑大偵五隊7日收網，由保大特勤中隊從機房所在的透天厝頂垂降破窗抓人，主嫌等15人落網，粗估得手金額達人民幣2至300萬元。
警方去年底接獲線報，指人稱「賜哥」的33歲王男曾是詐騙集團成員，去年底自立門戶，找來43歲蘇姓、32歲毛姓男子擔任金主，王男已懷胎3月劉姓老婆與鍾姓女子負責會計，再由朋友友一個拉一個，在高雄巿區租屋從事電信機房詐騙。
王男行事小心，不定期會更換機房地點，如同狡兔三窟，警方蒐證多時，鎖定他最近租屋在左營大路一處巷弄內透天厝，7日上午11時由保大特勤中隊從屋頂垂降至2、3樓陽台，打破落天窗逮人，詐騙成員嚇傻，個個趴著不敢動。
現場王男等11人被逮，警方另在三民、鼓山等區拘提金主、會計共15人到案，起獲15台平板、筆記型電腦5台及手機12支等，扣得現金5萬1000餘元，現場還有少量毒品，懷疑王男以此控制成員並提神，訊後依詐欺罪送辦。
(中時)
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