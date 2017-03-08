德國福斯汽車推出有張怪臉的自駕電動車
德國福斯汽車集團（Volkswagen Group AG）在日內瓦車展上展示了未來的自動駕駛車(自駕車)Sedric，造形相當獨特，被媒體稱為「像一台生氣的烤麵包機」，引起眾多目光與相關討論。
英國每日郵報(Daily Mail)報導，Sedric長得方方正正，前方的車燈像是個憤怒表情，才會被稱生氣的烤麵包機。它是一款電動自駕車，意味著它沒有方向盤或踏板，只要輸入目的地位置，按個啟動按鈕就會把乘客送達想要的地方。
福斯汽車聲稱，Sedric與其他現行的自駕車不同，它是第一個從頭設計之初就以「完全自主駕駛」為發展目標的車輛。它的外表可能長得很生氣，但是乘員可以很輕鬆。當然還有許多外在的交通硬體要配合，包括自動導航路等公共建設的條件，因此目前Sedric只是一個概念，但是福斯汽車強調，也許有一天Sedric會真正在路上奔馳。
福斯汽車先前被爆出排氣量造假事件，形象大受影響，因此他們努力在環保車輛的研發投入重本，希望能挽回形象。Sedric的技術重點在電池與自動駕駛，福斯已投資數十億歐元，希望能成為公司新的核心競爭力。
(中時電子報)
文章來源：Meet Sedric: Volkswagen reveals its driverless pod concept that acts as your personal robot chauffeur
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