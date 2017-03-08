交通記點擬至少1年 不再半年一筆勾銷

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交通部長賀陳旦全力推動交通安全，指示訂更嚴格的記點制度。現在違規記點累計點數未達處罰標準，半年後一筆勾銷的做法將取消，交通部正研議延長時效至少1年以上。

交通違規記點制度已實施10多年，現在規定，同一駕駛人半年內違規記點累計達6點，吊扣駕照1個月，並參加道安講習，1年內駕照吊扣2次，再違反記點事項，吊銷駕照；不過，記點未達處罰標準，半年後累計的點數一筆勾銷，再重新開始計算。

交通部日前開會檢討交通記點制度，有學者批評現在違規點數半年後全部歸零的做法，會讓違規者心存僥倖，達不到嚇阻的作用。

交通部說，將在今年內修正「道路交通管理處罰條例」，目前的共識是違規計點累計點數時效一定要延長，確時時效還要再討論，但至少在1年以上。

根據目前法規，依據不同的交通違規情形，分別訂有1至3點的記點，例如，闖紅燈、紅燈右轉、闖平交道等危險交行為記3點，車輛裝載貨品超重超長2點、未兩段式左轉記1點。

交通部也打算將道安講習適用範圍擴大，目前須參加道安講習的交通違規，包括：酒駕、無照駕駛、蛇行、競速、闖平交道、國道違規，在平交道超車、迴車、倒車，違規肇事致扣駕照等，正研議將闖紅燈納入。1060308

(中央社)