薩德部署南韓 王毅：充滿爭議損人害己
中國大陸外交部長王毅今天表示，目前影響中韓關係的最大問題，就是美韓執意在南韓部署「充滿爭議的薩德」。他說，奉勸南韓某些勢力別再一意孤行，否則只是「損人又害己」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請王毅說明中國大陸外交政策和對外關係議題。根據大陸中央電視台直播，王毅在回答對今年中國大陸與南韓關係展望時，作上述表示。
王毅表示，目前影響中韓關係的最大問題，就是美韓執意要在南韓部署「充滿爭議的薩德反導系統」。薩德的監測預警範圍遠遠超出了朝鮮半島，「危害中國戰略安全的企圖已經是路人皆知」。
他指出，引進薩德顯然是一個「錯誤的選擇」，不僅「有違為鄰之道」，而且很可能使南韓陷入更加不安全的境地。「我們奉勸韓國國內某些勢力不要再一意孤行，否則結果只能是損人又害己。」
王毅表示，中國大陸敦促南韓懸崖勒馬、中止部署，「不要在錯誤的道路上越走越遠」。
隨著北韓近期多次試射飛彈，美韓加速在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），相關裝備近日已陸續抵達南韓。中國大陸官方先前已多次就薩德入韓表達強烈抗議。1060308
(中央社)
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