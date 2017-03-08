台灣捐贈150包大米給多明尼加聖胡安

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多明尼加「李斯丁日報」(Listin Daily)今天報導，中華民國政府捐贈150包大米給多明尼加馬瓜納聖胡安省（San Juan de la Maguana）的貧窮居民。

報導指出，這批捐贈的大米是由中華民國駐多明尼加大使湯繼仁交給當地選出的眾議員桑傑士（Medina Sanchez）。

在捐贈儀式上，湯繼仁致詞表示，中華民國政府希望藉由這項捐贈，改善多國窮苦人民的糧食短缺問題。

同時，他指出，這項捐贈也是為回報桑傑士對中華民國所表達的合作和親善。1060308

(中央社)