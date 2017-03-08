蔡英文邀企業共建友善職場環境 提升生產力
蔡英文總統今天上午出席衛福部主辦的國際婦女節慶祝活動時表示，今年活動以女力耀進，創新經濟為主題，希望促使台灣社會進一步思考，女性婦權的意義，女性有權平等參與經濟活動，透過工作及事業實現自我，只要把就業創業的路打通，把性別的刻板印象打破，女性就可做出貢獻，一定可超乎傳統的想像。
小英總統說，不可否認，現階段台灣女性力量仍某種程度受壓抑，對有意延續專業職業生涯的女性仍未足夠予以支持，最明顯是勞動參與率在30歲後下降，女性因30多歲因結婚生子離開職場，離開後無法回來，為了照顧小孩及親人就必須放棄工作，這對女性並不公平，也是國家的損失。
「排除就業障礙，支持婦女投入職場」，是政府重要施政主軸，蔡總統說，家庭需要有人照顧，政府會整合資源，分攤個別家庭照顧壓力，讓夫妻雙方無後顧之憂，全力在職場上全力打拚。
蔡英文進一步邀請所有企業建立友善家庭的職場環境，企業幫忙員工照顧小孩，就是提高企業本身生產力，這是雙贏作法。她並說，衛福部與勞動部分別推動長照2.0及擴大幼兒教保公共化政策，這一連串措施可支持女性持續投入職場，依自己志趣追求最好的成就。
就算真的必需中斷工作離開職場，蔡總統說，政府也會提供職業訓練、工作媒合，及相關津貼補助，協助婦女二度就業，開啟下一個階段精彩的人生。去年政府放寬微型創業鳳凰貸款限制，協助更多女性朋友開創自己獨一無二的事業。提升婦女勞動參與率固然很重要，但讓所有女性實現自己理想，貢獻社會的繁榮，才是勞參率背後要追求的重要目標。
蔡總統強調，政府會繼續把性別主流化落實至各個政策層面，從教育及文化層面著手，打破性別刻板印象，尊重每人的特質，開放每一個人的潛能，讓社會拔擢人才時優先考慮能力而非性別。
(工商)
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