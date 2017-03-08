嬰幼兒奶粉漲價 朝「濫用市場力」認定
攸關家有小孩的嬰幼兒奶粉漲價，今天公平會主委黃美瑛在立法院指出，進口成本只佔乳品成本5成，業者卻把9成轉嫁到消費者，目前擬以是否「濫用市場力」方向進行深入調查。
近日來有19款進口嬰幼兒奶粉漲價，每罐漲20到50元，漲幅近一成。今天在立院經濟委員會引起大批立委質疑，不分黨派立委黃偉哲、蕭美琴與張麗善等人，都以紐西蘭國際乳品原物料下跌、台幣升值，奶粉卻反向漲價為由，要求公平會硬起來。
對此黃美瑛回應，一定會積極查處，在進口成本顯示都是下跌情況，業者為什麼漲價？在收集乳品業者各項成本後，其進口成本只占5成，卻有9成轉嫁到消費者身上，目前會朝業者是否「濫用市場力」進行深入調查。
對於一例一休後百業齊漲，立院經委會也要求公平會兩周內提出是否有聯合漲價行為調查報告。
(中時)
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