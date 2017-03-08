夫妻玩壺20年 首次合辦聯展秀恩愛

嘉義酒廠展售中心領班謝定士和太太蔡麗華醉心手捏壺20餘年。(呂妍庭攝)

嘉義酒廠展售中心領班謝定士投入捏壺創作20餘年，形容捏壺對他來說，就像寫日記一樣。（呂妍庭攝）

謝定士投入捏壺創作20餘年，其作品慣常以生態自然或動物為發想。（呂妍庭攝）

嘉義酒廠展售中心領班謝定士和太太蔡麗華醉心手捏壺20餘年，一個理性，一個感性的夫妻結合，創作的捏壺也展現大異其趣的個人風格，首次受邀辦夫妻聯展，謝定士形容捏陶就像寫日記，把所見所感受捏進壺裡，尤其夫妻倆因相同興趣，有了共同話題和朋友，36年夫妻情歷久彌堅，就像歷經1200度燒製的壺一樣溫潤紮實。

為再耕園東來寶藝文餐廳獻上夫妻聯展處女秀，謝定士和蔡麗華手捏壺作品各據一方，卻明顯看出兩人創作風格迥異，慣常以生態自然或動物為發想的謝，創作的壺富有生命力，蔡麗華的壺則以圓形居多，細膩中展現作者嚴謹個性。

謝定士說，捏壺沒辦法換算投資報酬率，因為每個過程都是變數，不到最後根本不知道作品成不成功，雖然每次的創作都耗費心力，且不同工具、思路呈現出來作品都不同，但世界上再也找不到第二個，就是捏壺令人著迷之處。

曾被媒體披露結婚至今，每天都手牽手睡覺的謝定士夫妻個性互補，卻從不干涉對方的創作，偶而碰到瓶頸，就交由對方接手，進而製作出融合兩人特色的「鴛鴦壺」，謝定士形容，太太做壺身，他做壺把、壺鈕，就好像樹幹緊緊攀附在棲地上，歷經風雨也緊抓不放，好比兩人的夫妻情，相依相惜。

(中時)