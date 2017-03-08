WBC》陳用彩退場後中國失分 古巴4比0領先
經典賽首輪B組第2戰，由「史上最強」中國隊交手「紅色閃電」古巴隊，有過17年大聯盟資歷的華裔左投陳用彩先發2.2局沒有失分，但他退場後，中繼投手壓不住古巴打線，4局下被攻進4分，古巴4比0領先中國。
中國隊此戰排出陣中「最大咖」投手陳用彩先發，主投2.2局，被敲出3支安打，送出2次三振、1保送，沒有失掉分數，在中國隊的規劃之下，投了49球後退場，依規定需休息1天，10日對上日本之戰還能再登板（超過50球需休息4天）。
除了陳用彩的投球壓制，中國隊內野守備也很幫忙，但打線則受到古巴先發巴尼奧斯（Vladimir Banos）封鎖，前3局遭到9上9下，吞下3K，還未能上壘。
陳用彩3局下2出局後退場，中國隊換上第2任投手羅夏後，雖先化解自己製造的危機，但投到第4局崩盤，先讓古巴隊因內野安打和觸身球上壘，接著連續被塞斯佩迪斯（Yoelkis Cespedes）、桑托斯（Roel Santos）、阿亞拉（Alexander Ayala）敲出紮實安打，古巴打了一輪搶下4分。
(中時電子報)
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