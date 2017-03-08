玉山再下雪 排雲山莊也飄雪！
玉山群峰3月8日上午8時10分開始飄雪，目前降雪持續中。截至11時，玉山北峰的玉山氣象站，累積雪深3.6公分。
排雲山莊今早8時19分降雪，目前積雪約1.5公分，持續下雪中。玉管處人員加強勸導山友，如無雪地裝備，就停留在排雲山莊，維護登山安全。
玉管處副處長林文和表示，今日有56名山友登玉山，經該處排雲山莊管理員勸導及檢查裝備，7人有雪地裝備順利平安登頂，其餘49人經勸導後下山。目前溫度-0.3度，今日最低溫為-2.2度，發生於04:54。
玉管處將持續加強勸導及查核，也呼籲近期內登玉山民眾，要攜帶雪地裝備，並注意積雪路況溼滑與登山安全。
(中時)
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