台擁完全自治 馬英九：真的需要台灣共和國嗎？

馬英九華府演說，前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格(左）與前主席卜睿哲(右）分別擔任引言人與主持人。(江靜玲攝）

馬英九呼籲中國大陸協助台灣參加今年5月在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA），做為兩岸和解第一步( 江靜玲攝)

前總統馬英九7日在華府重申台獨不會成功，也無需要。馬英九表示，台灣根據自己的法律，選出自己的國會、自己的總統，擁有完全的自治，唯一缺少的是一個「台灣共和國」，馬英九反問，「但我們真的需要「台灣共和國」嗎？」

馬英九同時以最近爆發甲型禽流感H7N9為例，呼籲中國大陸協助台灣參加今年5月在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA），做為兩岸和解第一步。

馬英九7日在華府智庫布魯金斯研究所與卡內基國際和平基金會合辦的「一位前總統的觀點：台灣的過去、現在與未來」研討會上發表演說。

馬英九指出，他當年當選為總統後，胡錦濤致電，北京方面主動重提九二共識原則，他後來在就職演說中提出不統、不獨、不武，兩岸關係將在九二共識下，儘早恢復協商。2015年他與習近平在新加坡晤面，確立九二共識為兩岸政治基礎。

馬英九表示，兩岸在他任內建立互信。2015年5月大選後，蔡英文當選總總，民進黨在國會內居多數席位，但大陸赴台觀光人數減少，聖多美普林西比與台灣斷交和中國建交，聖露西亞邦交拉警報，今年5月台灣出席世界衛生大會(WHA) ，以及9月多倫多的國際民用航空組織(ICAO)，目前都出現不確定情況。馬英九說，這是兩岸互信和交流，出現示警的跡象。

馬英九表示，兩岸都是中華民族的一員，兩岸關係不是國際關係是特別關係。儘管民進黨批評他親中賣台，但他任內與中國大陸和平相處、與日本友好、與美國親善，是台美關係最好時候，「九二共識正是我大策略的關鍵」。

演說中，馬英九並指出，「一中原則」是中美關係基石，45年來歷經8位美國總統，12 任政府，只要中美關係好，台美也可享有好的關係。

演講後，針對大陸國台辦主任張志軍說，「台獨之路走到盡頭就是統一，這樣的統一會付出巨大代價」，馬英九表示，台灣已完全自治，「我們真的需要台灣共和國嗎？」。馬英九重申，台灣從1912年起已是個主權國家，不需要再宣布獨立，「即使要做也沒有人會承認我們」，「這是我認為台獨不會成功的原因」。

馬英九說，張志軍只是要嚇那些不懂這個(台獨)議題的人，但台灣有許多人了解這個議題，不會步上台獨。

(中時)