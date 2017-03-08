廂型車車輛翻覆 4菲人受傷返國行程受阻

搭載4名菲律賓人的廂型車，今天清晨準備前往高雄國際機場搭機時，行經台南市東區府連東路、長榮路一段路口，與另輛廂型車車禍側翻，車內5人一度受困。台南市消防局據報前往現場救出受困人員，還好5人僅頭部及四肢挫傷，並無大礙。

警方調查，今天清晨5時18分左右，4名菲律賓人共搭1輛廂型車，準備前往高雄國際機場搭乘7時50分的飛機返國。沒想到，該車沿著長榮路一段南下，行經府連東路口時，與另輛廂型車發生車禍。由於撞擊力道相當大，還導致菲人的廂型車側翻，駕駛與乘客也都受困車內。消防人員抵達現場搶救受困人員後，將他們全都送醫救治。

5名傷者分別被送往成大及新樓醫院救治，幸好都只有頭部、四肢挫傷，並無生命危險，車禍原因仍需進一步調查。

(中時)