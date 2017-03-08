民進黨對前副總統李元簇先生辭世表哀悼

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我要評比

對於前副總統李元簇先生辭世，民進黨發言人張志豪今日表示，黨秘書長洪耀福稍早代表蔡英文主席向家屬表達深切的哀悼與敬意。

李前副總統一生為國家、為這塊土地奉獻心力，90年代擔任副總統期間，全力輔佐當時的李登輝前總統，貢獻卓著，其卸任後生活淡泊勤儉，真實高尚的人格令人敬佩，本黨深為感念。

(中時)