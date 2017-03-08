學術檢察官！科技部新設辦公室防論文造假

科技部長陳良基。(楊騰凱攝)

立法院今日邀請科技部部長陳良基報告業務並備詢，立委聚焦關心違反學術倫理案件的防堵機制。陳良基指出，這一兩周內會正式成立「研究誠信辦公室」研究各種學術倫理案件的違反手法，盼能發揮類似檢察官的效果。

陳良基表示，「研究誠信辦公室」是專職專人辦公室，目前規劃投入4名人力，並派參事當辦公室主任，不是臨時組織，辦公室目標是整理國內外各種違反學術倫理的態樣及手法後，建立成資料庫，定時提供給國內主持計畫的研究人員了解，預計這一兩周內辦公室就會正式上線。

陳良基表示，如以一來，就能清楚外界所玩的花樣，能幫助正直做研究的人員知道正確的道路，再來，有樣態收集後，未來假如發生違反學術倫理問題，就可以拿資料做比對，將來再研判審查，進度可以快一點，最後若確定有違反倫理之處，也會做出處分。

陳良基指出，雖然研究誠信辦公室目前沒有調查權法源，但仍希望能扮演類似檢察官的角色，除了加速處理的速度之外，也讓科學數據來說話，知道內容變造的工具和手法後，可以進行檢驗。

(中時)