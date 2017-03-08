李元簇辭世 蘇嘉全推崇：卸任淡泊名利

我要評比

對於中華民國前副總統李元簇先生今晨辭世，立法院長蘇嘉全今天表達誠摯的哀悼與敬意。

蘇嘉全表示，李元簇前副總統擁有深厚的法學素養，享譽杏壇、育學無數，更歷任政府法務要職。1990年經國民大會選舉為中華民國第八任副總統，協助李登輝前總統推動憲政改革，奠定台灣民主化的基礎。

蘇嘉全說，李元簇前副總統一生精彩，見證大時代的變動，卸任後淡泊名利，令人無限敬佩，對他的辭世深表不捨與感念。

(中時)