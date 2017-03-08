關心婦女安全與權益，國民黨團將提近30項法案

國民黨多位女性立委在三八婦女節舉行記者會，祝福全國的女性同胞。（姚志平攝）

國民黨多位女性立委在三八婦女節舉行記者會，除了祝福全國的女性同胞外，也宣告本會期針對在婦女議題上，將提出高達將近30項的法案，進一步確保婦女朋友的安全與權益。

(中時)