法官進用多元 尤伯祥：引進兼職法官
司改國是會議第三組今日上午召開第二次會議，預計討論法官的多元進用問題。國是委員、律師尤伯祥認為，改善法官工作環境才能吸引資深律師轉任，可行方向包括增加法官助理員額，引進兼職法官處理輕微案件、賦予律師足夠的調查權以減少法官工作量，改採一個事實審、簡化裁判書以改變將法官當成小科員的現狀。
尤伯祥認為，律師轉任法官的制度行之有年，但成效卻不顯著，原因包括資深律師收入通常遠高於法官，其二是基層法官職務不易有成就感，其三則是基層法官嚴重過勞。
法官賴恭利則建議，在現行制度運作之下，首先調整司法官學院對學習司法官的訓練，減少學理的課程，加深審判實務課程的訓練，而在派任法官後，嚴格落實候補法官的在職訓練，以合議庭的組成補強候補法官的審判經驗，必要時可考慮延長候補法官的期間；即使資淺律師轉任候補法官者，亦比照辦理。
賴恭利也認為，法官的工作報酬率無法吸引資深、優秀及已多金的律師轉任法官，目前欲轉任法官的律師多是資淺的年輕受僱律師，若再加上任職法官後，生活被迫趨於平淡，不敢有社交生活，要甘於寂寞，而且每日加班是常態，不時還得被罵恐龍法官，誣指為貪官污吏，威脅送評鑑，毫無尊嚴可言，這樣的司法工作環境，毫無誘因足以吸引資深優秀律師轉任法官。
(中時)
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