WBC》叼著牙籤投球 古巴投手引起熱議
經典賽日本與古巴一戰，古巴的後援投手J.馬丁尼茲(Jonder Martinez)於5上登板，儘管2.1局失掉2分並不出色，或許不少日本球迷，會在比賽過後記住他的名字，但並不是因為投球內容，而是他投球時，嘴上竟咬著一根小牙籤，有網友直呼「太恐怖！」
其實馬丁尼茲於2015年投12強賽時，就有被人發現是咬著牙籤投球，並不是這次比賽才有的習慣。對這個讓人摸不著頭緒的習慣，日本轉播單位也早有準備，在他上場時隨即透過轉播字卡，告訴觀眾他咬著牙籤，是為讓自己冷靜，不過他的特殊習慣，讓旁人看來卻是格外緊張。
看到馬丁尼茲的怪癖，有網友形容就像漫畫人物岩鬼正美，也有人想起1968到1973年間，同樣有咬牙籤習慣的阪神虎洋將寇克蘭(Willie Kirkland)。為提神、穩定情緒等目的，嘴嚼東西過去就很常見，不過球員多是選擇嚼菸草或口香糖，但後來菸草被發現會引發癌症等疾病，現在多以葵瓜子替代。
(中時電子報)
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