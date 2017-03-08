三八婦女節有感 藍委痛批奶粉漲價

國民黨女性立委在記者會大痛批奶粉漲價，稱政府沒有同理心。（姚志平攝）

針對嬰幼兒奶粉漲價，國民黨多位女性立委在三八婦女節舉行記者會，痛批公平會對於奶粉漲價的回應太沒有同理心，居然是說1歲以上幼兒已可食用其他食品，並非以奶粉作為單一營養來源。此外，也督促相關單位要嚴格監督廠商。

(中時)