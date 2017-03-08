這群人展榮脫了！半裸露點 豪曬腹肌帥炸

我要評比

這群人展榮半裸漏點，豪曬腹肌帥炸。（圖／取材自這群人 展榮Instagram）

網路紅人「這群人」常拍攝搞笑影片，內容貼近生活與時事，在網路上很受歡迎，團體超夯讓班底跟著享有高人氣，其中雙胞胎兄弟「展榮展瑞」中的哥哥展榮有別於平常在螢幕中搞笑模樣，難得脫掉上衣，豪露結實肌肉，超Man帥炸！

展榮突破尺度，脫掉上衣，露出結實手臂、胸肌以及腹肌，在鏡頭前擺出帥氣姿勢，展榮罕見秀出壯碩身材，超Man又養眼模樣，讓網友眼睛狂吃冰淇淋，展榮帥樣引發粉絲熱議，更是直呼「犯規」、「哇，原來有肌肉」。

(中時電子報)