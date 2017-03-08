工作考量你是同志 勞動部調查有9.9％
今天是38婦女節，勞動部統計處今天也公布去年「僱用管理及工作場所就業平等概況調查」，發現仍有近1成企業於工作分配時，會考量「跨性別或性傾向」，不過3年已降7.6％；另有9.9％因此考量工作分配，但不代表有歧視行為。
根據調查，職場性別歧視或性傾向歧視，3年來已有明顯減少，尤其以勞工的「性傾向」或「跨性別」，考量工作分配的事業單位，從2013年的17.5%降到9.9%。至於考量性別分配工作比例，也從2013年的27.9%，降至去年20.5%。
進一步分析就業歧視情形，受僱者近1年在職場上遭受就業歧視情形，兩性均以「年齡」的因素居多，男性有7.4％，女性有6.2％；提供生理假、產假比例超過8成，較前年增加。
勞動部也指出，有9成7的受僱者最近一年在工作場所未遭受性騷擾；此外，事業單位對於大部分母性保護相關假別的同意比率達到9成以上，其中以「產假」占94.7%最高。
(中時)
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