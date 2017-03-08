NBA》小牛3連勝 諾威茲基生涯破3萬分大關

諾威茲基生涯總得分破3萬大關，率小牛奪3連勝。(美聯社)

德國司機諾威茲基，首節攻下18分，整場比賽25分、11籃板，生涯總得分突破3萬分大關，成為NBA史上第六人，帶領小牛122比111擊敗湖人拿下3連勝。

1998年以首輪第9順位被公鹿選中，但當時公鹿已將這個選秀籤位交易給了小牛，在因緣際會之下獲得諾威茲基的小牛，絕對沒有想到德國司機會成為球團最閃耀的巨星。

19年來諾威茲基帶給小牛無比光榮的榮耀，尤其是2011年4比2幫助小牛奪得隊史第一座總冠軍。本季雖然在開打初期因為受傷導致缺陣不少場次，小牛也一度在全聯盟墊底，但隨著諾威茲基傷癒歸隊，小牛的戰績也逐漸往上爬升，目前來到西區第10，距離第8的金塊只有2場勝差距離。

小牛在打完前三節已取得29分絕對領先優勢，第四節形成垃圾時間，板凳席全部出清，最終仍以11分之差輕鬆獲勝。

諾威茲基只出賽24分，首節飆進18分成為小牛獲勝最大功臣，同時也是繼「天勾」賈霸、「郵差」馬龍、「小飛俠」布萊恩」、「籃球之神」喬丹與「大帥」張伯倫之後，第6位生涯總得分跨過3萬分大關，來到30025分的球員。

(中時電子報)