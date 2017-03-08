NBA》小牛3連勝 諾威茲基生涯破3萬分大關
德國司機諾威茲基，首節攻下18分，整場比賽25分、11籃板，生涯總得分突破3萬分大關，成為NBA史上第六人，帶領小牛122比111擊敗湖人拿下3連勝。
1998年以首輪第9順位被公鹿選中，但當時公鹿已將這個選秀籤位交易給了小牛，在因緣際會之下獲得諾威茲基的小牛，絕對沒有想到德國司機會成為球團最閃耀的巨星。
19年來諾威茲基帶給小牛無比光榮的榮耀，尤其是2011年4比2幫助小牛奪得隊史第一座總冠軍。本季雖然在開打初期因為受傷導致缺陣不少場次，小牛也一度在全聯盟墊底，但隨著諾威茲基傷癒歸隊，小牛的戰績也逐漸往上爬升，目前來到西區第10，距離第8的金塊只有2場勝差距離。
小牛在打完前三節已取得29分絕對領先優勢，第四節形成垃圾時間，板凳席全部出清，最終仍以11分之差輕鬆獲勝。
諾威茲基只出賽24分，首節飆進18分成為小牛獲勝最大功臣，同時也是繼「天勾」賈霸、「郵差」馬龍、「小飛俠」布萊恩」、「籃球之神」喬丹與「大帥」張伯倫之後，第6位生涯總得分跨過3萬分大關，來到30025分的球員。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。