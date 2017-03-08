旅韓華裔歌手Henry將發表個人單曲

我要評比

南韓經紀公司SM娛樂消息人士今天透露，旗下男團Super Junior加拿大籍華裔歌手Henry（劉憲華）將於11日發表單曲「我該怎麼辦？」（暫譯）。

南韓「亞洲經濟」引述SM娛樂人士表示，Henry曾在KBS 2TV音樂訪談節目「柳熙烈的寫生簿」以及MBC綜藝節目「我獨自生活」中演唱過歌曲的一小部分，沒想到受到粉絲們歡迎。因此決定發表單曲「我該怎麼辦？」的音源。

這首歌曲是Henry原創，旋律清新並搭配極富個性的歌詞，曾在南韓網路上成為粉絲與網友熱議的話題。

據報導，「我該怎麼辦？」將於11日零時透過南韓各大音源網站發布。1060308

(中央社)