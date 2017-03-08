陸民警因公犧牲 2016平均每天1人

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我要評比

新華網報導，中國大陸公安（警察）機關2016年有362名民警因公犧牲，4913名民警因公負傷。以1年365天計算，幾乎每天有1民警因公犧牲，13民警因公受傷。

中國大陸公安部暨大陸中華全國婦女聯合會7日聯合舉辦迎三八「陪你一起過節」主題活動。報導引述大陸公安部官員指出，2016年大陸公安機關有362名民警因公犧牲，4913名民警因公負傷。

這名官員還公布，自中國共產黨第18次全國代表大會2012年11月召開以來，大陸公安機關有2105名民警因公犧牲，2萬2977名民警因公負傷。1060308

(中央社)