聲援Hydis工人向移民署丟蛋 3人無罪確定

南韓面板廠Hydis關廠，部分員工二年前來台向母公司永豐餘集團抗議後，被移民署遣返，隔天國內勞團集結赴移民署，其中3人丟雞蛋抗議被起訴。高等法院今天判3人無罪確定。

永豐餘集團旗下元太科技轉投資南韓顯示面板廠Hydis，因虧損關廠後，部分員工民國104年6月9日跨海來台赴永豐餘集團總裁何壽川北市仁愛路住處抗議遭逮捕，準備遣返；國內勞團約30名聲援者在同年6月10日到移民署丟雞蛋抗議。

聲援者準備雞蛋到場，準備丟向移民署，但遭警方即時攔截捏碎，雙方爆發拉扯衝突；聲援者從袋中撈蛋汁，朝移民署潑灑。警方逮捕吳嘉浤等3人送辦，台北地檢署去年1月底依妨害公務等罪起訴3人。

一審台北地院審理期間，吳等人表示，當天是為了抗議移民署強制遣返出境的處置方式，才向移民署建築物丟擲雞蛋或蛋液，表達移民署未尊重外國人人權並淪為商人打手的嚴重抗議。

一審審酌，3人動機應無惡意，用意無非在表達對於移民署施政作為的不認同，同時刺激民眾意識，吸引社會大眾對移民署強制遣返Hydis公司事件相關外籍人士是否妥當給予關注，有評判公眾議題屬性，屬可受公評之事，因此判3人無罪。

案件經上訴，台灣高等法院認為，3人行為未故意侵害人身，也未侵害個人的人性尊嚴，僅以向移民署辦公大樓丟擲雞蛋或蛋液方式表達對移民署遣返Hydis公司事件相關外籍人士事件施政不滿，尚屬國家對言論自由最大限度維護範圍內，應認屬對於可受公評之事，政府機關應予容忍，因此，今天駁回上訴，維持3人無罪判決。全案確定。1060308

(中央社)