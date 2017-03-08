聲援Hydis工人向移民署丟蛋 3人無罪確定
南韓面板廠Hydis關廠，部分員工二年前來台向母公司永豐餘集團抗議後，被移民署遣返，隔天國內勞團集結赴移民署，其中3人丟雞蛋抗議被起訴。高等法院今天判3人無罪確定。
永豐餘集團旗下元太科技轉投資南韓顯示面板廠Hydis，因虧損關廠後，部分員工民國104年6月9日跨海來台赴永豐餘集團總裁何壽川北市仁愛路住處抗議遭逮捕，準備遣返；國內勞團約30名聲援者在同年6月10日到移民署丟雞蛋抗議。
聲援者準備雞蛋到場，準備丟向移民署，但遭警方即時攔截捏碎，雙方爆發拉扯衝突；聲援者從袋中撈蛋汁，朝移民署潑灑。警方逮捕吳嘉浤等3人送辦，台北地檢署去年1月底依妨害公務等罪起訴3人。
一審台北地院審理期間，吳等人表示，當天是為了抗議移民署強制遣返出境的處置方式，才向移民署建築物丟擲雞蛋或蛋液，表達移民署未尊重外國人人權並淪為商人打手的嚴重抗議。
一審審酌，3人動機應無惡意，用意無非在表達對於移民署施政作為的不認同，同時刺激民眾意識，吸引社會大眾對移民署強制遣返Hydis公司事件相關外籍人士是否妥當給予關注，有評判公眾議題屬性，屬可受公評之事，因此判3人無罪。
案件經上訴，台灣高等法院認為，3人行為未故意侵害人身，也未侵害個人的人性尊嚴，僅以向移民署辦公大樓丟擲雞蛋或蛋液方式表達對移民署遣返Hydis公司事件相關外籍人士事件施政不滿，尚屬國家對言論自由最大限度維護範圍內，應認屬對於可受公評之事，政府機關應予容忍，因此，今天駁回上訴，維持3人無罪判決。全案確定。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。