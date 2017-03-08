印度火車爆炸十傷 疑遭IS恐攻

印度博帕爾（Bhopal）開往烏賈因（Ujjain）的火車昨天遭人放置炸彈引爆，導致10人受傷。警方懷疑這是伊斯蘭國首次在印度發動恐攻，已有1嫌犯被擊斃，6名嫌犯被捕。

「今日報」（Mail Today）、「印度時報」（Times of India）等印度媒體報導，由印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）省會博帕爾開往烏賈因的火車，昨天上午近10時在靠近疆迪（Jandi）火車站遭人引爆車廂內炸彈，導致10人受傷，其中3人傷勢嚴重。

一名高階鐵路官員透露，傳聞有手提箱在爆炸現場附近被發現，警方鑑識人員正在爆炸現場蒐證。

馬德雅省內政部部長辛赫（Bhupendra Singh）表示，初步的調查指向恐怖攻擊。

警方懷疑這起火車爆炸事故與伊斯蘭國（IS）有關，若查證屬實，也將成為伊斯蘭國在印度發動的首次恐怖攻擊。

在火車爆炸事故發生後，印度中央情報機構把涉嫌此案的嫌犯線索通知北方省警方，並於當晚在北方省首府勒克瑙（Lucknow）的一棟建築發動逮捕行動。

「印度人報」（The Hindu）報導，在昨晚的行動中，1名嫌犯被擊斃，至少3名嫌犯被捕；「印度快報」（Indian Express）則報導，有6名嫌犯被捕，還有2名嫌犯在逃。

根據2016到2017年的統計，印度鐵路共經歷40次安全恐怖事件，包括企圖破壞鐵路，而前一年也有45次類似事件，但全印度有95%的火車站和列車沒有安裝監視系統以追蹤可疑分子。

高層鐵路官員指出，雖然印度財政部從保護婦女安全的尼爾哈雅基金（Nirbhaya Fund）撥款5億盧比（新台幣近2.5億元）在火車站和列車上安裝監視系統，但在全印近8000個火車站中，僅至少1000個火車站分配到資金，多數火車站和列車仍未安裝監視系統。1060308

(中央社)