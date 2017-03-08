國境自動通關服務升級 10秒通關
為提升旅客入出境通關效能，移民署自今天起在包括桃園機場的國境機場，進行自動查驗通關系統改採臉部與指紋同步辨識，通關時間再縮短。
移民署國境事務大隊指出，自動查驗通關系統主要是透過臉部特徵辨識身分，若旅客因頭髮遮眉或臉部有表情笑容等其他因素致臉部辨識未成功，可再以食指指紋輔助辨識即可通關。
他們說由於採分段辨識，要等候臉部連續辨識不成功之後，始能進入指紋辨識模式，為縮短系統辨識時間，以提高通關效率，自即日起，自動查驗通關系統改採臉部與指紋同步辨識，全程僅需10秒鐘，旅客可享有更便利快速的通關品質。
移民署自今天起，在包括桃園機場的國境機場及金門水頭港，進行自動查驗通關系統改採臉部與指紋同步辨識。
移民署指出，旅客已申辦自動查驗通關且留有指紋者不用再申請；之前申請僅留臉部影像未留存指紋者，仍可以辨識通關，如欲再縮短通關時間，則可選擇重新註冊同時留存指紋，以節省通關時間。1060308
(中央社)
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