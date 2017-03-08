索馬利亞餓死人 9歲童寧不吃食物留弟妹

索馬利亞乾旱嚴重，家畜相繼死亡，饑荒恐將捲土重來，每每到了吃飯時間，媽媽們的心裡都糾結極了，因為能取得的食物越來越少，孩子卻一個個嗷嗷待哺，不知該先餵誰才好。

路透社與半島電視台（Al Jazeera）報導，阿迪兒（Fatuma Abdille）家裡的羊群餓死之後，2週前帶著7名小孩來到首都摩加迪休（Mogadishu），她說：「如果食物很少，我們就給最需要的人、也就是最小的吃。」

乾旱使得草木不生，水井乾涸，聯合國說，索馬利亞重要農業區拜州（Bay）收穫量少了4成以上。

而現在，聯合國還警告索國恐重演2011年奪走約26萬條人命的饑荒。人道工作者尋求8億2500萬美元資金，預計可援助620萬人，約是索馬利亞半數人口。

人道工作者求援的同時，不久前，美國總統川普（Donald Trump）才簽署行政命令，暫停6個穆斯林國家公民入境美國，其中也包括索馬利亞。川普表示，這是基於國安祭出的措施，還說會刪減美國的援助和外交預算，援助索馬利亞新政府的援助也可能因此減少。

索馬利亞內戰打了25年以上，聯合國支持的新政府目前仍忙著平定伊斯蘭叛軍。

乾旱導致水源蒸發，許多家庭被迫飲用感染致命霍亂病毒的水。這波霍亂疫情爆發以來，已有近8000人感染，奪走180條以上人命。

50歲的阿里（Mohamed Ali）帶著7名小孩來到中部城市拜多亞（Baidoa），他說，因為東西都給小孩子吃，他和老婆身體越來越弱。

「我們先讓孩子吃，我們再吃，但因為食物不夠，輪到我們時，常常已經沒得吃了。」

阿迪兒則說，看著9歲兒子把自己的份留給弟弟妹妹，心情非常複雜，有點難過，也滿驕傲的。

她指了指身旁這名神情一本正經的男孩：「他做出犧牲，我覺得好驕傲。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060308

(中央社)